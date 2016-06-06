На выборах президента в Перу лидирует бывший премьер - экзит-полы

Это показывают данные экзит-полов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Кучински получил 50,9% голосов против 49,1% у Кейко Фухимори, дочери отбывающего тюремное наказание бывшего президента страны Альберто Фухимори, сообщила компания Ipsos на основании своих данных экзит-поллов.

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Еще одна компания, GfK также сообщила о победе Кучински: по данным экзит-поллов этой компании, он получил 51,5% голосов против 48,5% у Фухимори. Опросы этой компании, по данным Ассошиэйтед пресс, считаются самыми точными.

Однако третий опрос - компании CPI - показал, что на выборах побеждает Фухимори с 51,1% голосов.

Эти выборы должны продемонстрировать отношение жителей Перу к президенту Альберто Фухимори, находившемуся у власти в стране в 1990-е годы. Он известен как жесткий политик, установивший в стране авторитарный режим. Его осудили за злоупотребление властью и коррупцию.