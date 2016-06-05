Олланд признал наличие угрозы терактов во время Евро-2016

Однако, по его словам, граждане не должны позволять себе бояться, передает Русская служба Би-Би-Си.

В интервью французскому радио France Inter президент сообщил, что в 10 городов для охраны футбольных матчей будут направлены 90 тысяч сотрудников служб безопасности.

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"Эта угроза [теракта] реальна, и как президент я не могу не сказать вам очень четко, что эта угроза до сих пор существует. Она будет существовать еще долгое время. Поэтому мы должны принять все возможные меры предосторожности, чтобы Евро-2016 прошел успешно. И он пройдет успешно", - сказал Олланд.

После нападений в Париже в ноябре прошлого года во Франции до сих пор сохраняется наивысший уровень тревоги.