Джоан Роулинг ответила на критику в адрес темнокожей Гермионы

Роулинг заявила, что ей было очень трудно бороться с предрассудком о том, что героиню обязательно должна играть белая женщина, передает Русская служба Би-Би-Си. Думезвени "была лучшей актрисой для этой роли", подчеркнула писательница.

Роулинг также сказала, что не ожидала такого бурного обсуждения в социальных сетях.

"Но что я могу сказать? Таков наш мир", - отметила писательница в интервью Observer и подчеркнула, что она решила не принимать обсуждения в интернете близко к сердцу.

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Вместо этого Роулинг, по ее словам, решила "четко обозначить, что Гермиона может быть темнокожей женщиной". Она добавила, что поддерживает этот выбор и "благословляет его".

Предварительные показы спектакля по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя" начнутся во вторник.

Как сообщили продюсеры постановки, действие разворачивается через 19 лет после событий книги "Гарри Поттер и Дары смерти". В это время Поттер работает в Министерстве магии и воспитывает троих детей школьного возраста.

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Повзрослевшего Гарри в спектакле сыграет 36-летний актер Джейми Паркер, а Рона Уизли - 34-летний Пол Торнли.

Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" написана Джоан Роулинг совместно с драматургом Джеком Торном и режиссером-постановщиком Джоном Тиффани.

Впервые о пьесе было объявлено в декабре 2013 года, после того как писательница сообщила, что получила "немереное количество просьб о превращении истории о Гарри Поттере в театральную постановку".