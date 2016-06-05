Город Алеппо снова подвергся авиаударам

Как сообщают информагенства со ссылкой на спасателей, из-под обломков разрушенных домов в различных районах города были извлечены тела по меньшей мере 20 человек, передает Би-би-си.

Читайте такжеЗа сирийский город Алеппо развернулись ожесточенные бои - СМИСирийские СМИ сообщают, что под обстрел попали и те районы города, которые контролируются войсками режима Башара Асада.

Алеппо, бывшая коммерческая столица Сирии, разделена на две половины: восточную часть города контролируют силы оппозиции, а западную - подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду войска.

В течение последних нескольких недель его войска подвергали контролируемые оппозицией территории авиаударам и артобстрелам, несмотря на заключенное в феврале соглашение о прекращении боевых действий.