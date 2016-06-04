"От Владивостока до Лиссабона": Меркель выступила за движение РФ к единой экономике с Европой

Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

"Если это произойдет, мы можем немедленно прекратить санкции", - заявила канцлер.

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Она также назвала российскую агрессию на Востоке "гражданской войной при поддержке России". "Я убеждена, что Россия постепенно, шаг за шагом движется в сторону общей европейской экономической зоны от Владивостока до Лиссабона", - отметила Меркель.