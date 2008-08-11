Россия ввела 9 тысяч военных в Абхазию

Введенная в Абхазию группировка российских войск насчитывает в своем составе более 9 000 человек личного состава, более 350 единиц бронетехники, сообщил помощник командующего КСПМ в зоне грузино-абхазского конфликта Александр Новицкий.

В воскресенье на брифинге официальный представитель президента Абхазии Кристиан Бжания сообщил, что глава непризнанной республики Сергей Багапш обратился к российской стороне с предложением «задействовать все механизмы, предусмотренные мандатом коллективных миротворческих сил, в частности, обеспечить невозобновление военных действий не только на суше, но и в воздухе, и на море».

Газета.ру