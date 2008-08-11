Россия ввела 9 тысяч военных в Абхазию
08:48, 11 августа 2008Мир
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и более 350 единиц бронетехники
|Фото REUTERS
В воскресенье на брифинге официальный представитель президента Абхазии Кристиан Бжания сообщил, что глава непризнанной республики Сергей Багапш обратился к российской стороне с предложением «задействовать все механизмы, предусмотренные мандатом коллективных миротворческих сил, в частности, обеспечить невозобновление военных действий не только на суше, но и в воздухе, и на море».
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