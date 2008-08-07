США просят Россию повлиять на Южную Осетию

Администрация президента США Джорджа Буша просит Россию повлиять на непризнанную республику Южная Осетия, заявил журналистам в Вашингтоне заместитель официального представителя госдепартамента США Гонзало Галлегос.

"Мы находимся в плотном контакте со старшими официальными лицами России и Грузии. Мы призываем Москву оказать нажим на фактических лидеров Южной Осетии, чтобы они прекратили стрелять, и мы призываем Тбилиси сохранять сдержанность", - цитирует Галлегоса РИА "Новости"".

В Вашингтоне "очень обеспокоены ситуацией и призывают к немедленному прекращению насилия и прямым переговорам между сторонами", - сказал американский дипломат.