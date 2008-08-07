Российский флот пополнился секретной подлодкой

В состав Военно-морского флота России вошла новая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Б-90 "Саров" проекта 20120 . Как сообщает Лента.русо ссылкой на пресс-релиз ОАО "ПО "Севмаш", в четверг, 7 августа, на ней состоялась официальная церемония поднятия флага.

Б-90 "Саров" - опытная подлодка, предназначенная для испытаний новых образцов вооружения и военной техники.

Строительство велось с 1989 года на предприятии "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, а затем было продолжено на мощностях "Севмаша" в Северодвинске.

На воду ДЭПЛ Б-90 "Саров" была спущена в декабре 2007 года. Испытания подлодки были завершены в июле текущего года.

По имеющейся информации, проект 20120 разработан Центральным конструкторским бюро "Рубин", однако официальные данные о нем отсутствуют.

Предположительно, завеса секретности, которая окружает ДЭПЛ Б-90 "Саров", может быть связана с планами по ее использованию в качестве стенда для испытания нового ядерного реактора.