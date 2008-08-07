Грузия прекращает огонь в одностороннем порядке

Грузия заявила о временном прекращении огня в зоне грузино-осетинского конфликта.

Как сообщил сегодня журналистамгосударственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Теймураз Якобашвили, "Грузия в одностороннем порядке временно прекращает ответный огонь в регионе".

Он пояснил журналистам, что только что вернулся из Цхинвали, где провел переговоры с командующим российскими миротворцами Маратом Кулахметовым.

По итогам переговоров Грузия приняла решение некоторое время воздержаться от открытия ответного огня. По его словам, Грузия еще раз попытается убедить осетинскую сторону в том, что эскалация напряженности может привести к большим и бессмысленным жертвам. Таким образом, Грузия пытается не допустить масштабных столкновений в конфликтной зоне, отметил Т.Якобашвили.