В аэропорту Токио при взлете загорелся самолет с 319 пассажирами на борту (фото)
08:57, 27 мая 2016Мир
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Международный аэропорт Токио "Ханеда" был закрыт в пятницу утром из-за возгорания самолета авиакомпании Korean Air.
REUTERS
Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, когда Boeing 777 самолет уже готовился к вылету из Токио, из его левого двигателя пошел дым.
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Движение лайнера, который должен был отправиться рейсом в Сеул, было немедленно остановлено, а все 319 пассажиров и членов экипажа эвакуированы.
На место происшествия прибыли пожарные, которые залили загоревшийся двигатель пеной. В связи с инцидентом аэропорт, который ежедневно обслуживает около 550 рейсов, был временно закрыт.
В результате инцидента никто не пострадал, однако 30 пассажиров пожаловались на плохое самочувствие.
Боинг 777 загорелся на взлетной полосе в аэропорту Токио
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