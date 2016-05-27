В аэропорту Токио при взлете загорелся самолет с 319 пассажирами на борту (фото)

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, когда Boeing 777 самолет уже готовился к вылету из Токио, из его левого двигателя пошел дым.

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Движение лайнера, который должен был отправиться рейсом в Сеул, было немедленно остановлено, а все 319 пассажиров и членов экипажа эвакуированы.

На место происшествия прибыли пожарные, которые залили загоревшийся двигатель пеной. В связи с инцидентом аэропорт, который ежедневно обслуживает около 550 рейсов, был временно закрыт.

В результате инцидента никто не пострадал, однако 30 пассажиров пожаловались на плохое самочувствие.