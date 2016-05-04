Из-за лесных пожаров в Канаде эвакуируют 80 тысяч человек

Жители города Форт Мак-Маррей получили указание покинуть город после того, как в нем начали взрываться бензоколонки.

По словам местных чиновников, в городе уже сгорело несколько зданий, однако сколько именно - неизвестно. Эвакуация затруднена тем, что выбраться из города можно по единственному шоссе, рядом с которым также бушует пламя, передает Русская слжуба ВВС.

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Как сообщается, пожар распространился очень быстро и неожиданно из-за сильного ветра. У многих жителей города было совсем немного времени, чтобы покинуть его, прежде чем пожар добрался до их домов.

Сейчас большая часть жителей города в безопасности, хотя они по-прежнему рискуют потерять свои дома. С огнем борются пожарные, им на помощь прилетел специальный вертолет.

О погибших или пострадавших сообщений не поступало.

Город Форт Мак-Маррей находится неподалеку от крупнейших нефтяных месторождений. Битуминозные пески в штате Альберта обладают гигантскими запасами нефти, превышающими объемы нефти, добываемой во всем мире.