Из-за лесных пожаров в Канаде эвакуируют 80 тысяч человек
В канадской провинции Альберта из-за пожара эвакуируют город с населением 80 тыс. человек.
Жители города Форт Мак-Маррей получили указание покинуть город после того, как в нем начали взрываться бензоколонки.
По словам местных чиновников, в городе уже сгорело несколько зданий, однако сколько именно - неизвестно. Эвакуация затруднена тем, что выбраться из города можно по единственному шоссе, рядом с которым также бушует пламя, передает Русская слжуба ВВС.
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Как сообщается, пожар распространился очень быстро и неожиданно из-за сильного ветра. У многих жителей города было совсем немного времени, чтобы покинуть его, прежде чем пожар добрался до их домов.
Сейчас большая часть жителей города в безопасности, хотя они по-прежнему рискуют потерять свои дома. С огнем борются пожарные, им на помощь прилетел специальный вертолет.
О погибших или пострадавших сообщений не поступало.
Город Форт Мак-Маррей находится неподалеку от крупнейших нефтяных месторождений. Битуминозные пески в штате Альберта обладают гигантскими запасами нефти, превышающими объемы нефти, добываемой во всем мире.