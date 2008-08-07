Представитель ООН в Украине проведет два дня в затопленных районах

6 августа миссия экспертов ООН, которую возглавляет Координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛЛ, отбыла из Киева с двухдневным визитом в Ивано-Франковск с целью оценки ситуации по результатам наводнения в Западной Украине.

Как сообщили УНИАН в Информационном отделе Представительства ООН в Украине, планируется, что 7 и 8 августа делегация ООН в составе Представителя Детского фонда ООН (UNICEF) в Украине Джереми ХАРТЛИ и специалистов Программы развития ООН в Украине (ПРООН) проведут оценку нынешнего состояния гуманитарной ситуации в регионе, определят краткосрочные меры и долгосрочные потребности по обеспечению восстановления пострадавших районов на Прикарпатье.

Ожидается, что члены делегации Представительства ООН встретятся с органами местного самоуправления и населением с территорий, пострадавших от стихийного бедствия.