В Кабуле смертник взорвал автобус с сотрудниками суда

Как сообщает министерство внутренних дел, целью смертника стал автобус, перевозивший сотрудников апелляционного суда в провинцию Вардак, передает Би-би-си. Инцидент произошел в западной части Кабула.

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Как сообщается, ранения получили четыре человека. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских групп.

Как сообщал УНИАН, афганское движение "Талибан" признало гибель Муллы Мансура в ходе удара американского беспилотника и назвало имя своего нового лидера.