Франция является главной мишенью для террористов ИГ - премьер

Об этом он заявил в интервью BFM TV, передает РБК.

«Франция, вероятно, цель номер один для ИГ… Угроза по-прежнему чрезвычайно высока. Она никогда не была выше», — сказал он, напомнив, что, по некоторым данным, совершившие теракты в Брюсселе изначально планировали совершить их во Франции.

«Терроризм является глобальным бедствием», — добавил премьер. Он отметил, что власти Франции выявили 2 тыс. человек во Франции, связанных с террористами, и еще сотни или даже тысячи человек, которые подврглись влиянию радикальных людей.

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«Я здесь не для того, чтобы напугать моих соотечественников. Но когда человек находится в состоянии войны, нам нужна такая форма устойчивости, которая позволит противостоять этой проблеме», — заключил Вальс.