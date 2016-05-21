Губернатор Оклахомы ветировала закон о криминализации абортов

Согласно документу, одобренному накануне законодательной ассамблеей штата, врачи, которые проводят аборты, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до трех лет. Также для них вводятся ограничения на продление медицинской лицензии, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Феллин - представительницы Республиканской партии - предложенный законопроект является недоработанным.

"Это двусмысленный документ, не дающий докторам четкого понимания, при каких медицинских обстоятельствах речь идет о "необходимости защиты жизни женщины", - заявила глава штата.

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Вопрос об абортах до сих горячо обсуждается в США и является одной из ведущих дебатируемых тем президентской кампании, в рамках которой все республиканские кандидаты поддерживают введение ограничений.