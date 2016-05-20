Спутник зафиксировал нефтяное пятно в предполагаемом районе падения самолета EgyptAir (фото)

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт Европейского космического агентства.

"Изображение было получено в 18:00 по центральноевропейскому времени. Агентство передало информацию в соответствующие органы для поддержки поисковых операций", - говорится в сообщении.

В агентстве также сообщили, что с момента исчезновения самолета специалисты провели тщательный анализ спутниковых данных, чтобы определить указания на обломки или нефтяное пятно в море.

По данным спутникового снимка, пятно обнаружили в 40 км на юго-восток от последнего известного местонахождения самолета. Пятно длиной около 2 км. Впрочем отмечается, что нет никакой гарантии, что это пятно именно от пропавшего самолета.

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Второе изображение, полученное сегодня утром, показывает, что пятно отнесло примерно на 5 км.

Второй спутник Сентинел-2А будет проходить над той же областью 22 мая, и эксперты продолжат изучение изображений.

Оба спутника были запущены в рамках программы мониторинга окружающей среды в Европе.

Как сообщал УНИАН, самолет А320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, исчез с радаров сразу после того, как вошел в воздушное пространство Египта. На борту самолета находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров. Среди них были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств, в том числе подданный Великобритании.

По словам министра гражданской авиации Египта Шерифа Фатхи, из всех возможных причин катастрофы наиболее вероятной представляется версия теракта, однако другие версии также не исключают.

20 мая в Средиземном море были обнаружены фрагменты самолета A320 и личные вещи, принадлежавшие его пассажирам.