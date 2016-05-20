В Минобороны Египта сообщили об обнаружении обломков A320 и личных вещей пассажиров

Об этом заявили в Минобороны Египта, передает Медуза со ссылкой на CNN.

По словам официального представителя Минобороны Мохаммада Самира, обломки были найдены в 280 километрах к северу от египетского портового города Александрия.

Читайте такжеВторые сутки в Средиземном море продолжаются поиски обломков пропавшего египетского А320Ранее сообщалось, что предполагаемые обломки самолета найдены в нескольких десятках километров от греческого острова Карпатос. Однако позже выяснилось, что обнаруженные предметы не имеют отношения к пропавшему самолету.

Как сообщал УНИАН, самолет А320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров сразу после того, как вошел в воздушное пространство Египта. На борту самолета находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров. Среди них были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств, в том числе подданный Великобритании.

По словам министра гражданской авиации Египта Шерифа Фатхи, из всех возможных причин катастрофы наиболее вероятной представляется версия теракта, однако другие версии также не исключаются. Власти страны подчеркивают, что для выяснения истинных причин необходимо извлечь обломки.