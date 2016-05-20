Bild: Париж опасается угроз в аэропортах и на Чемпионате Европы

Об этом пишет Бйорн Штритцель в статье "Париж опасается угроз в аэропортах и на Чемпионате Европы", опубликованной на сайте издания Bild.

Когда посреди ночи по пути из Парижа в Каир с радара исчез рейс MS804, все начали гадать о причинах этого происшествия. Вскоре стало ясно: самолет с 66 людьми на борту потерпел крушение. Но многие вопросы пока остаются открытыми.

Почти 16 часов спустя египетская авиакомпания заявила, что обнаружила обломки и спасательные жилеты на поверхности Средиземного моря. Но это опровергла Греция, которая помогала в поисках пропавшего Airbus A320.

Позже египетская авиакомпания EgyptAir отозвала свое заявление. Об этом сообщила американская телекомпания CNN поздним вечером, ссылаясь на вице-президента Egyptair Ахмеда Аделя.

После исчезновения судна, изначально все выглядело так, будто, приближаясь к столице Египта, Airbus A320 авиакомпании EgyptAir стал жертвой теракта.

Кроме российской секретной службы ФСБ, израильские чиновники также считают, что причиной аварии стало нападение.

Египетское правительство изначально заявило, что теракт – более вероятная причина, чем техническая неисправность воздушного судна (построенного в 2003 году).

Правительство США предполагает, что к крушению самолета могла привести бомба на борту, сообщает CNN.

Однако, директор американского Федерального бюро расследований, Джеймс Коми, сказал: "До сих пор никто не взял на себя ответственность, и нет никаких доказательств того, что это был преднамеренный акт". "На данный момент, нам неизвестны причины", -добавил он.

По словам министра обороны Греции, Паноса Камменоса, на высоте 3700 футов (почти 11 300 метров) произошло следующее: судно внезапно вошло в штопор. Самолет сделал поворот на 90 градусов влево, и затем еще один поворот на 360 градусов вправо. Судно начало падать на высоте 15 000 футов. "Оно исчезло с радаров на высоте 10 000 футов", - сказал Камменос.

Для штопора может быть множество причин. Но отсутствие сигнала бедствия, предполагает неожиданное происшествие, вроде взрыва. В противном случае, экипаж послал бы сигнал бедствия.

Такой взрыв мог быть вызван, например, взрывчатыми веществами, которые тайно пронесли на борт. В Средиземном море по-прежнему идут поиски, но надежды на спасение 66 пассажиров – в том числе 15 французов – почти нет. В то же время французские и египетские эксперты пытаются выяснить, чтобы именно привело к крушению судна.

Подобная террористическая операция произошла в недавнем прошлом: нападение на российское судно Metrojet 9268, которое потерпело крушение 31 октября на Синайском полуострове.

Существует большая вероятность, что тогда сотрудник аэропорта в Шарм-эль-Шейхе пронес на борт начиненную взрывчаткой банку. Погибло 224 человека. Тогда ИГИЛ взял на себя ответственность спустя всего несколько часов после катастрофы.

Но меры по обеспечению безопасности в аэропорту Шарль де Голль в Париже, вероятно, лучше, чем в свое время в Шарм-эль-Шейхе. Тем не менее, даже в парижском аэропорту во время проверок среди персонала были найдены исламисты.

Аэропорты в поле зрения террористов

13 декабря 2015 года, через месяц после терактов в Париже, в которых погибли 130 человек, у 70 сотрудников аэропортов Шарль де Голль и Орли забрали красные удостоверения, - сказал Огюстен де Романе, глава компании ADP.

Красные удостоверения дают право на доступ к защищенным зонам аэропортов. Сотрудников, которых подозревали в связях с исламистами, отстранили от работы. Речь шла, в частности, об уборщиках, носильщиках и доставщиках. В целом, доступ в защищенные зоны был у 85000 человек в обоих аэропортах.

Кроме того, во время терактов в Брюсселе 22 марта этого года (35 погибших), преступникам удалось преодолеть меры безопасности аэропорта Завентем – возможно, с помощью сотрудников.

После нападений, полиция аэропорта сказала, что там по-прежнему работают 50 исламистов. Нажим Лаакрауи, которые подготовил бомбы для терактов в Париже и Брюсселе, и взорвал себя 22 марта в Завентеме, в течение пяти лет работал в аэропорту.

Если на борт рейса MS804 в аэропорту Шарль де Голль занесли бомбу, то это будет первая подобная атака на европейской территории со времен катастрофы в Локерби 21 декабря 1988 года.

Тогда ливийские агенты, вероятно, по приказу диктатора Каддафи, тайно принесли на борт американских авиалиний Pan-Am взрывчатые вещества.

1988: Бомба на борту самолета Pan American World Airways

Боинг 747 вылетел из аэропорта Франкфурта сначала в лондонский Хитроу, где должен был забрать багаж другого самолета из Франкфурта, который прилетел из Мальты.

Позже следователи пришли к выводу, что, вероятно, в этом багаже и находилась бомба. Рейс Pan-Am 103 следовал в Нью-Йорк, конечной целью был Детройт.

Во время полета над Шотландией, бомба взорвалась, пробила дыру в самолете и, в конечном итоге, привела к крушению.

Погибли все 259 пассажиров самолета, а также одиннадцать жителей шотландской деревни Локерби, которые пострадали от осколков или погибли в результате взрывов керосина.

Что это означает для Евро-2016?

За три недели до чемпионата Европы Франция прикладывает невероятные усилия, чтобы обеспечить безопасность. В четверг, французский парламент решил еще на два месяца продлить чрезвычайное положение, которое действует с 13 ноября.

Министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв заявил, что продление необходимо в связи с высокой террористической угрозой. В таком случае власти наделены особыми правами: например, теперь проще проводить обыски и назначать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Чтобы защитить миллионы футбольных болельщиков на стадионах и во время публичного просмотра, французское государство задействует 45 000 солдат и полицейских и 15 000 частных сотрудников безопасности. Федеральное управление уголовной полиции (Германия) во внутреннем анализе к чемпионату предупреждает о том, что террористы могут сосредоточить свое внимание на символичных местах с большим количеством предполагаемых жертв.

Недавние заявления главы французской разведки

Кроме того, были обнародованы заявления главы французской разведки Патрика Кальвара.

Еще 10 мая перед Комитетом обороны Парламента глава внутренней разведки DGSI объявил, что Франция находится в центре внимания нескольких групп джихадистов. При этом, речь идет не только об ответвлениях Аль-Каиды на Аравийском полуострове и в Магрибе, но, прежде всего, об ИГИЛ.

Теракты 13 ноября были осуществлены с помощью автоматов и поясов со взрывчаткой. Но теперь, ИГИЛ, вероятно, прибегнет к другой тактике. Бомбы, которые начнут взрываться в местах скопления людей, создадут панику, сказал Кальвар.

Другая проблема заключается в вербовке детей. Несколько дней назад ИГИЛ опубликовал видео, в котором можно увидеть двоих французских детей в "халифате".

Оба ребенка учатся стрелять из автоматов, стоять на страже, и в конце, расстреливают двух пленных. Дети, воспитанные в духе такой идеологии, после их возвращения, представляют значительную опасность, говорит глава разведки.

К тому же, Кальвар предупредил о джихадистах из Северной Африки, которые, из-за тесных связей с Францией, легко могут действовать во Франции и Бельгии.

Еще одна проблема органов безопасности заключается в зашифрованной коммуникации террористов. Террористические ячейки организованы согласно строгой иерархии. Они поддерживают связь с командными центрами с помощью шифров и получают указания, которые не могут перехватить разведывательные службы.

Единственный способ решить эту проблему – заставить операторов открыть властям доступ. Но были перехвачены также телефонные звонки абонентов из Сирии, которые общались с людьми во Франции.

В конце, Кальвар также предупредил о джихадистах, которые по разным причинам не смогли обосноваться в Сирии, но восприимчивы к пропаганде ИГИЛ и, возможно, могут самовольно организовать теракты.