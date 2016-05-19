В Испании запретили убивать быка во время традиционного фестиваля "Торо де ла Вега"
23:12, 19 мая 2016Мир
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Власти Испании решили запретить убийство быка во время традиционного ежегодного фестиваля "Торо де ла Вега", который пройдет в сентябре.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Отныне участникам фестиваля запрещено убивать быка, за которым раньше охотники на лошадях и пешком гнались через сосновый лес перед тем, как убить животное.
Высокопоставленный чиновник в регионе Кастилия и Леон Хосе Антонио Сантьяго-де-Хуарес сообщил, что такое решение было принято с целью избежать запрета фестиваля.
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"То, что мы сделали сегодня - это для того, чтобы защитить 500-летнюю традицию. Другой альтернативой было бы совсем запретить фестиваль", - сказал он.
Отмечается, что фестиваль проводится ежегодно с 1534 года в городе Тордесильяс, что в центральной Испании.
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