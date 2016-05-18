Редкий розовый бриллиант продан на аукционе за рекордные $31,5 миллиона (фото)

Об этом сообщает Reuters.

Вес бриллианта составляет 15,38 карата. Он был продан частному лицу из Азии за $31,5 млн, сообщили в аукционном доме. Отмечается, что бриллиант предварительно оценивался в $28-38 млн.

«Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за необычайно яркий розовый алмаз», – сказал представитель аукционного дома Дэвид Беннетт.

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В ноябре прошлого года ярко-розовый бриллиант The "Sweet Josephine" весом 16,08 карата был продан за $28,5 млн.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года за $48,468 миллионов был продан на аукционе в Женеве редкий голубой бриллиант весом в 12,03 карата.