Редкий розовый бриллиант продан на аукционе за рекордные $31,5 миллиона (фото)
04:40, 18 мая 2016Мир
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На аукционе Sotheby's в Женеве за рекордные $31,5 млн продан редкий розовый бриллиант грушевидной формы, известный как The "Unique Pink".
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Вес бриллианта составляет 15,38 карата. Он был продан частному лицу из Азии за $31,5 млн, сообщили в аукционном доме. Отмечается, что бриллиант предварительно оценивался в $28-38 млн.
REUTERS
«Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за необычайно яркий розовый алмаз», – сказал представитель аукционного дома Дэвид Беннетт.
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REUTERS
В ноябре прошлого года ярко-розовый бриллиант The "Sweet Josephine" весом 16,08 карата был продан за $28,5 млн.
Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года за $48,468 миллионов был продан на аукционе в Женеве редкий голубой бриллиант весом в 12,03 карата.
REUTERS
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