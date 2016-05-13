Кэмерон анонсировал международный форум по возвращению активов, который поможет Украине
Первый международный форум по возвращению выведенных из страны активов будет сосредоточен на помощи Украине, Нигерии, Шри-Ланке и Тунису.
Об этом в четверг, 12 мая, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Deutsche Welle.
По словам британского премьера, глобальный форум по возвращению активов состоится при поддержке Организации Объединенных Наций и Всемирного банка в США в следующем году.
"Форум будет способствовать укреплению сотрудничества между странами, из которых были похищены активы, и странами, где эти активы были скрыты", - заявил Кэмерон после окончания международного саммита по борьбе с коррупцией в Лондоне, слова которого приводит сайт британского правительства.
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По мнению премьер-министра Великобритании, форум также будет способствовать обеспечению правопорядка и работе по возврату незаконно полученных средств.
Сделка по возврату активов была одной из более десятка инициатив по борьбе с коррупцией, объявленных на саммите в Лондоне. В то же время Россия, Китай, Бразилия, Индонезия и еще ряд стран не подписались под большинством сделок.
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К всеобщей декларации антикоррупционного саммита присоединилась Украина, сообщили в Государственной фискальной службе страны.