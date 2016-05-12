Bloomberg: Европейский парламент обсуждает отмену визового режима для Турции

Об этом сообщает Джонатан Стирнс в статье "Европейский парламент обсуждает отмену визового режима для Турции", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Члены ассамблеи считают, что Турция должна сузить сферу применения антитеррористического законодательства, чтобы претендовать на получение безвизового режима с ЕС. Это награда, которую турецкое правительство стремилось получить в обмен на подписание соглашения в середине марта. Данное соглашение помогло остановить самый большой наплыв беженцев в Европу со времен Второй мировой войны и снизить внутриполитическое давление на лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что не станет выполнять требования Европы касательно антитеррористического законодательства, ссылаясь на угрозу терроризма в стране. Однако, его критики утверждают, что Эрдоган использует это как прикрытие, чтобы посадить в тюрьму политических оппонентов. Включение Турции в список примерно 60 стран с безвизовым режимом должно быть одобрено правительствами ЕС и парламентом 28 государств.

"Отмена возможна, только в случае выполнения всех требований", - сказала Мария Габриэль, член христианских демократов, самой большой фракции Европейского парламента, в Страсбурге (Франция). "Турция – очень важна для решения миграционного кризиса, но это не значит, что мы должны давать Турции обещания, не убедившись, что она выполнила все условия", - считает Таня Файон, член второй по численности фракции социалистов.

Миграционные потоки

Спор Турции и ЕС – это испытание геополитической силы, которая сочетает в себе высокую политику, принципы и гордость. Миграционные потоки позволили Эрдогану получить рычаги влияния на ЕС, который ранее критиковал его за расправу над инакомыслящими и заморозил процесс переговоров о вступлении Турции в блок.

В прошлую пятницу, комментируя требования ЕС, Эрдоган сказал: "Мы идем своим путем, а вы идете своим". Он даже посоветовал ЕС "заключить сделку, с кем получится".

Еще одним примером возобновившейся уверенности Анкары в отношениях с ЕС, служат слова Бурхана Кузу, бывшего советника Эрдогана, который заявил, что Турция отправит беженцев в Европу, если Европейский парламент примет "неправильное решение" на обсуждении отмены визового режима для Турции.

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"Это шантаж", - сказала Софи ин'т Вельд, голландский член либеральной группы парламента. Она назвала Эрдогана "диктатором". А Сесилия Викстроем (Швеция) считает, что с этим вопросом " что-то неладно".

Наряду с введением проверок на внутренних границах Европы, которые перекрыли миграционный маршрут на север от Греции, соглашение ЕС с Анкарой позволило существенно сократить количество беженцев, которые пересекали море от турецкого побережья до близлежащих греческих островов. С начала 2015 года этот маршрут использовали примерно 1 миллион человек из охваченных войной стран, таких как Сирия, Ирак и Афганистан. По данным агентства ООН по делам беженцев, количество прибывших в Грецию снизилось до 3,462 в прошлом месяце, по сравнению с 26,971 в марте и 57,066 – в феврале.

По условиям соглашения, нелегальных мигрантов, которые приезжают в ЕС через Грецию, отправляют обратно в Турцию. А сирийские беженцы, которые находятся в турецких лагерях, переселяются в Европу. В рамках этого соглашения, национальные лидеры ЕС пообещали снять визовые ограничения для турок к концу июня, если Анкара выполнит все условия. Они варьируются от средств защиты паспортов до управления миграцией.

4 мая Европейская комиссия представила предложение о безвизовом статусе для Турции, отметив, что страна достигла достаточного прогресса в выполнении 72 "требований", чтобы оправдать эту инициативу. Предложение поступило, когда премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, главный переговорщик Анкары по миграционному соглашению, уже проигрывал в борьбе за власть с Эрдоганом и объявил о решении уйти в отставку.

Комиссия определила пять условий, которые Турция должна выполнить к середине года. Они касаются антитеррористического законодательства, а также борьбы с коррупцией, правового сотрудничества со странами ЕС, установления более глубоких связей с европейским правоохранительным органом Европол и защиты данных.

Комиссия вместе с турецкими чиновниками работает над выполнением оставшихся требований и намерена информировать правительства ЕС и парламент о результатах. Лидеры Европейского парламента пообещали отложить рассмотрение отмены визовых ограничений, пока комиссия не предоставит "письменные гарантии" того, что Турция выполнила все условия.

"Нужно оставаться оптимистами и надеяться, что турецкие власти сделают этот последний рывок до конца июня", - сказал Европейский комиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос. "Это соглашение выгодно обеим сторонам".