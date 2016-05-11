Великобритания сообщила об угрозе со стороны боевиков Северной Ирландии
17:21, 11 мая 2016Мир
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Власти Великобритании повысили уровень угрозы из-за возможной атаки со стороны боевиков Северной Ирландии.
Великобритания повысила уровень угрозы из-за боевиков Северной Ирландии / flickr.com/photos/laertes_za
Об этом заявила глава британского МВД Тереза Мэй, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
По ее словам, власти тесно сотрудничают с полицией и соответствующими ведомствами.
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В конце февраля глава полицейской службы ЕС Роб Уэйнрайт заявил, что в случае выхода Великобритании из состава Европейского союза работа по защите ее граждан от угроз терроризма и организованной преступности будет существенно осложнена для сотрудников правоохранительных органов страны.
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