Великобритания сообщила об угрозе со стороны боевиков Северной Ирландии

Об этом заявила глава британского МВД Тереза Мэй, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

По ее словам, власти тесно сотрудничают с полицией и соответствующими ведомствами.

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В конце февраля глава полицейской службы ЕС Роб Уэйнрайт заявил, что в случае выхода Великобритании из состава Европейского союза работа по защите ее граждан от угроз терроризма и организованной преступности будет существенно осложнена для сотрудников правоохранительных органов страны.