Финляндия из-за аннексии Россией Крыма ограничит лицам с двойным гражданством доступ к госдолжностям – СМИ

Как сообщает финское издание yle, согласно недавно опубликованному докладу НАТО, Россия может попытаться политически активизировать живущих в Финляндии россиян в качестве ответной меры, если Финляндия вступит в Альянс.

На данный момент в Финляндии готовят закон, который будет определять, в какой мере необходимо ограничить доступ лицам с двумя гражданствами к государственным должностям. Закон будет представлен осенью.

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Как отмечается, внешнеполитическое руководство Финляндии начало обращать внимание на риски, связанные с двумя гражданствами, около двух лет назад. Актуальной причиной стали события в Украине и аннексия Крыма Россией.

В Финляндии год назад рабочая группа, созданная по предложению президента Саули Ниинисте, опубликовала анализ того, в какой мере нужно принимать во внимание наличие двух гражданств при назначениях на государственные должности.

На данный момент о наличии второго гражданства нет необходимости заявлять, поскольку Финляндия не требует при получении финского паспорта отказываться от гражданства другой страны.

В государственных органах Финляндии сейчас состоят на службе 74 тыс. человек, из которых 30 тыс. на должностях, предполагающих обязательное наличие финского гражданства.

С начала 2016 года чиновников, работающих с секретными документами, заставили проходить отдельную проверку безопасности. Поводом для этого стала не столько внутренняя безопасность, сколько международное сотрудничество: целью проверок было доказать иностранным партнерам, что Финляндии можно доверять.

В результате проверок на нескольких рабочих местах работа была реорганизована таким образом, чтобы у лиц с двумя гражданствами не возникал конфликт интересов при выполнении рабочих обязанностей.