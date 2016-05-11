Суд отклонил иск Эрдогана против руководителя немецкого медиаконцерна

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Депфнер высказался в поддержку телеведущего канала ZDF Яна Бемерманна, автора грубого сатирического стихотворения о президенте Турции. Эрдогана разгневал не только сам стих, но и люди, которые оправдали право сатирика высказывать собственное мнение.

Суд постановил, что Депфнер высказывался в рамках закона и в соответствии с принципами свободы выражения взглядов. Теперь Эрдоган может обратиться с апелляцией в суд второй инстанции.

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Депфнер назвал стихотворение Бемерманна "произведением искусства". Оскорбительный характер был сутью стиха - он имел целью показать Эрдогану, что такое действительно плохая сатира и что не стоит агрессивно реагировать на умеренных критиков. При этом стих был адресован также и немецкому правительству и должен был показать, что не стоит делать "реверансов" в сторону Эрдогана, написал Депфнер в открытом письме, опубликованном в газете Welt am Sonntag.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на главу одного из крупнейших медиаконцернов Германии - Axel Springer AG - Матиаса Депфнера. Турецкий президент попросил суд наложить определенные ограничения на высказывания относительно Депфнера. Впрочем, даже если эта просьба не будет удовлетворена, Эрдоган будет подавать свой иск в суд высшей инстанции, заявил медиа-юрист Эрдогана Ральф Гекер.