В Каннах завершаются приготовления к знаменитому кинофестивалю (фоторепортаж)

Как сообщается на сайте фестиваля, этом году жюри возглавляет австралийский режиссер Джордж Миллер, в первую очередь известный благодаря фильмам из серии "Безумный Макс".

Также в состав жюри входят режиссер Арно Деплешен (Франция), обладатель премии Сезар-2016 в категории лучший режиссер за фильм "Три воспоминания моей юности"; режиссер Ласло Немеш (Венгрия), снявший ленту "Сын Саула", взявшую в этом году Оскар за лучший фильм на иностранном языке, и продюсер Катайун Шахаби (Иран).

Кроме того, оценивать киноновинки в Каннах в 2016 году будут актрисы Ванесса Паради (Франция), Валерия Голино (Италия) и Кирстен Данст (США), а также актеры Мадс Миккельсен (Дания) и Дональд Сазерленд (Канада).

В конкурсную программу Каннского фестиваля-2016 попали 20 картин, среди которых "Лавинг" Джеффа Николса, "Неоновый демон" Николаса Виндинга Рефна, "Джульетта" Педро Альмодовара, "Это всего лишь конец света" Ксавье Долана, "Петерсон" Джима Джармуша и "Последнее лицо" Шона Пенна.

Откроет фестиваль новый фильм Вуди Аллена "Светская жизнь", а вне конкурса фестиваля среди прочего покажут новинку от Стивена Спилберга "Большой и добрый великан".

Кроме того, уже заявленный в конкурсной программе режиссер Джим Джармуш, представит в Каннах еще один свой фильм - Gimme Danger о культовой американской рок-группе The Stooges.

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Международный каннский кинофестиваль (Festival international du film de Cannes) – ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Фестиваль относится к числу тринадцати конкурсных фестивалей игровых фильмов (так называемые "фестивали категории А") и является одним из самых старых и престижных в мире.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году главный приз Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - присудили фильму режиссера Жака Одиана "Дипан".