Жюри Каннского кинофестиваля возглавил режиссер "Безумного Макса"

Джордж Миллер возглавит жюри и вручит победителю "Золотую пальмовую ветвь", сообщает русская служба Би-би-си. Джордж Миллер, который станет первым австралийцем, возглавившим жюри фестиваля, сказал, что эта новость доставила ему "неописуемое удовольствие".

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"На протяжении своей карьеры Миллер постоянно экспериментировал с разными жанрами, блистательно соответствуя ожиданиям массовой аудитории и высочайшим художественным стандартом", - говорится в заявлении фестиваля.

Весной прошлого года на экраны вышел его последний фильм "Безумный Макс: Дорога ярости", который был показан в Каннах вне конкурса.

Фильм претендует на премию "Оскар" в 10 номинациях, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

69-й Каннский кинофестиваль пройдет с 11 по 22 мая.