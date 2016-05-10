Журналист российского телеканала позвонил главе МИД Литвы, представившись министром юстиции Украины

Как передает Delfi.lt, в передаче было создано впечатление, что якобы министру звонит человек, представившийся министром юстиции Украины.

Пресс-атташе министра Кестутис Вашкелявичюс сказал BNS, что во время разговора произошла подмена собеседников.

"Это еще раз свидетельствует о том, что манипулирование происходит с целью провокации", - сказал представитель министра.

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Россияне спрашивали Линкявичюса о фашизме в России и о стремлении Литвы возместить причинённый Россией ущерб от оккупации.

"Я скажу вам откровенно, мы участвуем в этом процессе, но и у нас есть трезвый взгляд на вещи и понимание того, что реально, а что нереально", - сказал в интервью министр, отвечая на вопрос о планах требовать от России компенсацию за советскую оккупацию.

Министр также сказал, что в России больше фашизма, чем в странах Балтии.

Напомним, ранее страны Балтии приняли решение подсчитать ущерб, нанесенный Литве, Латвии и Эстонии за время пребывания их в составе Советского Союза, и потребовать его возмещения у Российской Федерации.