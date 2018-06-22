Чек за оккупацию

В начале ноября министры юстиции государств Балтии подписали декларацию о необходимости подсчета утраченного за годы пребывания этих стран в составе Советского Союза. В этом документе Литва, Латвия и Эстония выразили намерение предъявить Российской Федерации, как преемнице Советского Союза, требование о возмещении ущерба за советскую оккупацию. «Согласно международному праву, ущерб от оккупации можно востребовать как в виде компенсации материального ущерба, так и в виде извинения», - заявил глава Минюста Эстонии Урмаса Рейнсалу.

После разработки единой методики оценки ущерба, министерства юстиции, основываясь на нормах международного права, собираются сформулировать требование о компенсации ущерба, а также подготовить все необходимые для данной процедуры юридические шаги. Кроме того, госведомства намерены провести анализ возможности предъявить России коллективные иски от частных лиц.

Идеи о необходимости возмещения ущерба за присоединение Прибалтики к Советскому Союзу звучат не впервые. Время от времени эта тема поднимается в каждой из республик. Однако на уровень международной юстиции претензии по поводу оккупации к России, как правопреемнику СССР, так и не вышли: ни в ООН, ни в других международных организациях этот вопрос не прорабатывался.

Кроме того, эта тема не находит единства и в руководстве стран Балтии. К примеру, премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас заявил, что не знал о планах главы минюста подписать такой документ, и, в целом, не понимает, какую выгоду этот меморандум может принести его стране.

В России же никакой официальной реакции на балтийскую декларацию не последовало, но некоторые политики все же ситуацию прокомментировали в частном порядке. Так, депутат Госдумы Михаил Емельянов отметил, что так Латвия, Литва и Эстония «стремятся выслужиться перед своими партнерами», а вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал Прибалтике «от мертвого осла уши».

Цивилизованный путь

Как бы там ни было, юрист-международник, дипломат, бывший представитель Украины в Совете ООН по правам человека и бывший судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии Владимир Василенко считает постановку вопроса о возмещении ущерба за советскую оккупацию нормальной и целесообразной. Эксперт напомнил, что страны Балтии давно формулировали этот вопрос именно таким образом. Они правомерно считают, что в 1940 году состоялась незаконная оккупация, незаконное свержение легитимных правительств. Однако, по его мнению, шансов на практическую реализацию сегодняшняя идея Латвии, Литвы и Эстонии не имеет. По крайней мере, в сегодняшних условиях.

«Страны Балтии должны предложить РФ дать согласие на обращение в Международный суд ООН, потому что он может рассмотреть то или иное дело только в случае, когда обе стороны в споре дают согласие на рассмотрение этого дела в суде», - отмечает эксперт.

Если же эта претензия стран Балтии к России, как к правопреемнице СССР, будет отклонена РФ в Международном суде ООН, тем самым Москва продемонстрирует, что не желает решать этот вопрос цивилизованным путем. Другими словами, если Россия считает, что претензии к ней беспочвенны и уверена в этом, то нет проблем пойти в независимый суд, который решил бы кто прав, а кто не прав.

Небезосновательными претензии государств Прибалтики к России считает и политолог Тарас Чорновол. По его мнению, в своих собственных судах Латвия, Литва и Эстония вполне могут просчитать ущерб от советской оккупации и, по отдельным этапам потерь вследствие этой оккупации – это может касаться конфискации имущества отдельных граждан стран Балтии, уничтожения архитектурных памятников, арестов и вывоза людей в Сибирь - вынести решения и довести их до юридического завершения в международных судах. «Очевидно, что получение средств от РФ в качестве компенсации ущерба странам Балтии не светят, но юридически они могут дело довести до логического завершения», - считает политолог.

По его словам, Россия вполне может быть субъектом обжалования, поскольку РФ сама себя провозгласила правопреемницей СССР и использовала целый ряд факторов, в том числе, управление как активами, так и пассивами бывшего Советского Союза. Кроме того, можно учесть тот факт, что Россию не выбирали новым членом Совета безопасности ООН, а членство СССР было переведено на Россию. Таким образом РФ «переквалифицировали в качестве наследника» и Россия фактически должна нести полную ответственность за все юридические действия Советского Союза. Учитывая же, что страны Балтии в юридическом процессе могут рассчитывать на всю мощь ЕС, им вполне по силам «выстроить серьезный юридический процесс».

Вместе с тем, Россия, по мнению экспертов, будет всячески избегать дискуссий вокруг этой темы и постарается в который раз обвинить Латвию, Литву и Эстонию в выдуманных претензиях. «Все напоминает новый этап эскалации. Хотя многие продолжают говорить, что «холодной войны» никто не хочет, что заявления о ней бесперспективны, но по всем признакам - это новый виток «холодной войны», - отмечает эксперт «Майдана иностранных дел» Олег Белоколос.

Однако это как раз свидетельствует, что РФ вряд ли будет действовать в соответствии с нормами международного права, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. «В России нагнетается политика «осажденной крепости» и это путь «северокореизации» российского общества. Постоянная эксплуатация идеи «сильной руки» - это все является элементом путинского режима как такового. Поэтому, на данный момент, считать, что Россия будет действовать в соответствии с нормами международного права, нет никаких предпосылок. Более того, в РФ провозглашен примат национального права над международным законодательством, поэтому она не будет выполнять никаких решений международных судов по возмещению, компенсациям, репарациям и другим подобным вещам», - отмечает эксперт.

Стратегия в гибридной войне

В свою очередь, украинский дипломат, экс-генконсул в Эдинбурге и Стамбуле, председатель правления «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко считает, что намерение стран Балтии предъявить Российской Федерации, как преемнице Советского Союза, требование о возмещении ущерба за советскую оккупацию необходимо оценивать не столько с точки зрения практической выгоды, сколько с точки зрения информационных войн, которые ведет РФ.

«РФ ведет гибридные войны против Прибалтики, создавая там агентуру влияния, создавая аффилированные с Россией политические партии, создавая военную угрозу вокруг этих стран, проводя маневры у границ, похищая служащих, нарушая воздушное, морское пространство», - отмечает эксперт.

В связи с этим, по его словам, страны Балтии, став объектом информационной войны, ищут какие-то эффективные долгосрочные стратегии в ответ на этот вызов. Это позволит им отражать информатаки и проводить определенную наступательную политику.

«Учитывая, что намерение требовать компенсацию за оккупацию действительно является частью государственной политики, оно будет реализовываться через международные организации и получит поддержку в СМИ. Таким образом, это будет еще один способ, очень интересный и перспективный, по обращению внимания на роль РФ, как наследницы Советского Союза, в вопросе нарушения прав человека, в реализации геноцида на территории бывшего СССР, незаконных аннексий и оккупаций, - отмечает Яременко. - То есть, это привязывает современные проблемы к проблемам прошлого и создает определенный информационный фон в плане восприятия России. И, в плане пропаганды, это очень хорошее содержательное мероприятие».

Что же касается практической реализации, то, по мнению эксперта, это вопрос дипломатии, поскольку, на сегодняшний день, это выглядит нереалистичным. В этой связи, по словам эксперта, важно хотя бы начать процесс. «Он будет длиться до тех пор, пока эти страны не достигнут того, чего хотят. Они хотели независимости и ее получили, хотя это произошло через 50 лет. Так же и компенсаций они могут добиться через 100 лет, но, если они зададутся целью, они ее добьются. Это хороший пример, в том числе, и для нас, как правильно выстраивать государственную политику», - считает он.

Украина не Прибалтика?

Такой пример выстраивания стратегии в государственной политике, действительно, необходим Украине. Однако сполна воспользоваться опытом стран Прибалтики и потребовать признания оккупации в 40-х и соответствующих компенсаций у Киева вряд ли получится. «Факт аннексии и оккупации стран Балтии Советским Союзом был четко зафиксирован. Не как какое-то «добровольное присоединение», как это было с Западной Украиной или с Кавказом. И в мире «присоединение» Прибалтики к СССР подверглось серьезному сомнению», - напомнил Тарас Чорновол.

Более того, после развала СССР страны Балтии сформулировали обретение независимости в форме прекращения оккупации. То есть, как факт восстановления независимости, которая была растоптана в 1940 году советской армией. В Украине же был принят Акт провозглашения независимости. Однако именно этот момент дает странам Балтии ту юридическую составляющую, которая в будущем может стать важным фактором для международного суда.

«Мы же не можем нормально аргументировать оккупацию юридически, хотя прекрасно понимаем, что это была грубая советская оккупация с невероятным количеством жертв. К сожалению, у нас нет юридической базы, которая бы давала нам основу. Напротив, зафиксирован целый ряд документов, которые должны якобы оправдывать так называемое «добровольное объединение», создание тех параллельных советских правительств и тому подобное», - считает Чорновол.

В свою очередь, Богдан Яременко считает, что Украина вполне может обратиться в суд за компенсациями со стороны России, как преемницы СССР, по Голодомору, который признан геноцидом украинского народа многими международными организациями и иностранными правительствами. «Относительно оккупации Украины, очень трудно будет это доказать, потому что УССР все же формально была одной из основательниц Советского Союза. Здесь Украине нужно много проработать для того, чтобы создать какие-то основания и исторические, и политические, и правовые для таких исков, изменив восприятие этих фактов. Пока я бы не прогнозировал успех данного мероприятия», - констатирует он.

Его коллега, эксперт «Майдана иностранных дел» Олег Белоколос также настроен скептически: «Это должен быть иск от государства. Но какое у нас тогда было государство? Подавать иск от УНР или от государства Скоропадского?». Кроме того, несмотря на законы о декоммунизации, в Украине вопрос советского прошлого все еще остается дискуссионным. Консенсуса в том, допустили ли украинские политики потерю независимости в 1917-1920-х годах, или приход советской власти стоит считать оккупацией, в украинском обществе нет.

Вместе с тем, эксперты видят перспективы другого иска, связанного с оккупацией Россией чужих территорий – иска на компенсацию убытков по аннексии Крыма в 2014 году. «Это все произошло не так давно, и не надо искать каких-то архивных данных, - отмечает Белоколос. - Есть потеря Черноморнефтегаза, потеря санаториев, потеря только у Укроборонпрома 13 предприятий, есть куча другой недвижимости. Почему это все не делается?».

Константин Гончаров