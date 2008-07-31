Караджич сегодня предстанет перед Гаагским трибуналом

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич впервые предстанет сегодня перед Гаагским трибуналом, передает Эхо Москвы. Таким образом начнется процесс, который не мог начаться тринадцать лет – все это время Караджичу удавалось скрываться от международного правосудия.

Вести заседание трибунала будет голландский судья Альфонс Ори, которого назначили председательствующим на все время процесса. В соответствии с процедурой, Караджичу перечислят пункты обвинения. Ему зачитают специальный акт, который состоит из 27-ми пунктов. Основные обвинения – геноцид, военные преступления и преступления против человечности. На этом сегодняшнее заседание закончится. Караджичу отведут 30 дней на то, чтобы ознакомиться с обвинением и признать свою вину. Если этого не произойдет, начнется полномасштабный процесс, с привлечением свидетелей, которых по делу проходят сотни. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич был выдан гаагскому трибуналу накануне. До этого обвиняемый в военных преступлениях тринадцать лет скрывался в Белграде, он изменил внешность и занимался медициной. Поймать Караджича удалось на прошлой неделе в результате спецоперации, подробности которой сербские власти не разглашают.

Если Радована Караджича признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение.