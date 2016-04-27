Керри хочет приехать в Украину этой весной - Нуланд
14:32, 27 апреля 2016Политика
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Секретарь Госдепартамента Джон Керри хочет посетить Украину этой весной.
Джон Керри хочет посетить Украину весной / Фото: УНИАН
Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказала помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, передает корреспондент УНИАН.
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"Секретарь Керри очень хочет снова посетить Украину. Он не был в Украине в течение почти года. Он выражает мне свою взволнованность каждый раз, когда я приезжаю, почему я приезжаю, а он нет... И я напоминаю ему, что он работает над 400 другими проблемами, но он очень хочет приехать этой весной", - сказала Нуланд.
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