На границе Италии и Австрии произошли столкновения, есть пострадавшие

Австрия заявила о намерении возвести стену на перевале Бреннер, который является одним из маршрутов, используемых мигрантами для переправки в более богатые северные страны Евросоюза, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеИталия и Германия выступают против планов Австрии возвести забор на границе

Количество участников акции против возведения стены, организованной итальянскими анархистами, по разным оценкам, колебалась от 250 до 600 человек. Они были в масках и забросали полицию камнями и дымовыми шашками.

Итальянская полиция в ответ применила слезоточивый газ.

В ходе столкновений двое итальянских полицейских получили ранения. По словам главы местного отделения полиции Италии Фульвио Кослови, около 10 демонстрантов были задержаны.

Столкновения произошли с итальянской стороны границы, хотя сообщается, что со стороны Австрии были развернуты около 300 полицейских, которые не вмешивались в ситуацию.

Италия и Германия ранее выступили с категорическим протестом против намерений Австрии по возведению стены.

Австрийский министр внутренних дел Вольфганг Соботка заявил в прошлом месяце, что около миллиона мигрантов из Ливии готовы пересечь Средиземное море в этом году.