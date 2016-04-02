Австрия готова использовать войска, чтобы остановить мигрантов

Министр обороны Австрии Ханс Петер Доскоцил заявил немецкой газете Die Welt, что военные будут задействованы вместе с полицией у перевала Бреннер, ключевого транзитного пункта на пути в Италию, сообщает Русская служба ВВС.

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Он заявил, что эта мера необходима, поскольку внешние границы ЕС недостаточно защищены.

Через перевал Бреннер проходит один из маршрутов для мигрантов, которые пытаются попасть на север Европы. В прошлом году тысячи мигрантов, которые приплыли на лодках к югу Италии, проникли на территорию Австрии именно через Бреннер.

Напомним, что с 4 апреля, согласно достигнутым с ЕС договоренностям, беженцев, которые с 20 марта по турецкой территории нелегально добрались до Греции, начнет принимать обратно Турция. Сейчас - после закрытия для беженцев так называемого "балканского маршрута", который выводил их в Австрию и Германию, - в Греции накопилось около 52 тысяч беженцев. Из них 11 тысяч расположились возле пункта пропуска Индомени на греческо-македонском границе.

Вместе с тем, организация по охране границ ЕС Frontex предупредила, что для надлежащего выполнения обязанностей ей не хватает персонала. "Страны-члены ЕС согласовали направление лишь 700 сотрудников и 44 экспертов по реадмиссии", - сказала пресс-секретарь Frontex в комментарии Welt am Sonntag. Однако, в середине марта организация просила предоставить 1500 полицейских и 50 экспертов по реадмиссии.