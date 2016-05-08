После панамских архивов Кэмерон созывает масштабный антикоррупционный форум

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, в ходе его проведения участники обсудят актуальные вопросы антикоррупционных мер на международном уровне, в том числе и проблемы возврата украденных активов, бенефициарного владения активами, финансовой прозрачности и государственных закупок, передает "Новое время".

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По результатам саммита в Лондоне участники подпишут глобальное заявление, направленное на обнаружение коррупции, поиск и наказание виновных.

Саммит стал очередной попыткой британского премьера преодолеть политические последствия после публикации панамских архивов компании Mossack Fonseca об офшорных компаниях многих известных политиков и бизнесменов, согласно которым Дэвиду Кэмерону принадлежала часть акций в офшорной компании своего отца.

Позже Дэвид Кэмерон выступил с публичным заявлением о признании достоверности этих обвинений, уточнив, что свои активы в отцовской компании он продал до своего вступления в должность премьера.