Мэром Лондона впервые избрали мусульманина

21:57, 06 мая 2016
Мир
3981 0

Мэром Лондона впервые избран мусульманин, - 46-летний Садик Хан.

Садик / скриншот

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky News.

Им стал лейборист и пакистанец по происхождению 46-летний Садик Хан.

Ранее такой результат предсказывали данные социологического опроса, проведенного YouGov.

Читайте такжеСМИ: Комитет сената Бразилии рекомендовал судить президента Русеф

Хан сменит Бориса Джонсона, который находится на посту мэра с 2008 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter