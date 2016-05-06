Мэром Лондона впервые избрали мусульманина
21:57, 06 мая 2016Мир
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Мэром Лондона впервые избран мусульманин, - 46-летний Садик Хан.
Садик Хан сменит Бориса Джонсона / скриншот
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky News.
Им стал лейборист и пакистанец по происхождению 46-летний Садик Хан.
Ранее такой результат предсказывали данные социологического опроса, проведенного YouGov.
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Хан сменит Бориса Джонсона, который находится на посту мэра с 2008 года.
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