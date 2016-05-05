Еврокомиссия продлила действие контроля на границах внутри Шенгена

Как сообщает Deutsche Welle, с соответствующим запросом к Еврокомиссии обратились 2 мая министры министры внутренних дел шести стран ЕС - Германии, Австрии, Франции, Бельгии, Дании и Швеции.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс обосновал такое решение высоким миграционным давлением, которое все еще присутствует на внешних границах ЕС, а также большим количеством беженцев в Греции, сообщает агентство Reuters.

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Он также отметил, что не существует графика по возвращению в ноябре к нормальному функционированию Шенгенской зоны - без контроля на внутренних границах.

Однако страны, которые вводят контроль, в течение полугода должны осуществлять оценку его необходимости и адаптировать в соответствии с ситуацией.

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Продление действия контроля должны еще одобрить страны-члены ЕС.