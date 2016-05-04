The Telegraph: Глюк в компьютерной системе позволит исчезнуть 127 миллионам туристов, прибывающим в ЕС

Об этом пишет Мэтью Хоулхауз в статье "После того, как ЕС откроет границы для 127 миллионов, недочеты системы позволят "туристам" исчезнуть навсегда", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Во вторник вечером турецкие чиновники заявили, что они выполнили все 72 требования, которые выдвинул ЕС. Ожидается, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставление безвизового режима для 75 миллионов граждан Турции в среду.

Отмена ограничений на поездки была частью большой сделки с Анкарой по сдерживанию потока сирийских мигрантов.

В планах также предоставление безвизового режима 52 миллионам человек из Украины, Косово и Грузии в рамках мер по радикальному ослаблению европейской миграционной политики. У них будет возможность находиться в Шенгенской зоне (которая не включает Великобританию) в течение 90 дней с целью туризма или 180 дней по вопросам бизнеса.

Более 60 стран по всему миру пользуются подобными схемами безвизового режима с ЕС. Но чиновники ЕС признают, что у них нет возможности систематически выявлять примерно 250 000 человек в год, которые превышают законные сроки пребывания в Европе.

Так происходит потому, что въезд в Шенгенскую зону во многих странах по-прежнему регистрируется с помощью обычной печати в паспорте.

Между 26 странами не существует никакой централизованной базы данных, в которой были бы зарегистрированы те, кто въезжает и покидает Шенгенскую зону. Хотя некоторые страны сохраняют национальные базы данных, они бесполезны в случаях нарушения сроков пребывания, ведь люди могут свободно передвигаться по континенту и покинуть ЕС через другую страну.

Некоторые из тех, кто приезжает на законных основаниях по туристической визе, уничтожают или меняют свои документы, говорится в исследованиях ЕС, из-за чего очень сложно установить их личность.

Ранее люди, которые превышали срок законного пребывания, составляли подавляющее большинство нелегальных мигрантов в Европе. Из-за отсутствия должной регистрации Европа становится уязвимой для террористов, организованной преступности и торговли людьми, признает внутреннее исследование ЕС.

В течение трех лет Европейская комиссия предлагала создать единую базу данных для регистрации тех, кто приезжает и покидает ЕС. С помощью этой базы также можно было бы отправлять национальной полиции отчеты о тех, кто превысил 90-дневный срок пребывания. "Система въезд-выезд" будет регистрировать отпечатки пальцев и биометрические данные лица, чтобы отслеживать людей, которые меняют имя после пересечения границы с Европой.

Представители ЕС обвиняют национальные правительства в том, что они заблокировали предложение, выдвинутое еще в 2012 году. Новое предложение появилось в прошлом месяце, но на его принятие и имплементацию понадобятся годы. Это слишком долгий срок, ведь соглашение с Турцией вступает в силу в июне.

В предложении о новой системе содержится предупреждение: "Пересечение границы гражданами третьих стран сейчас не подлежит регистрации, и поэтому невозможно составить списки тех, кто превышает срок пребывания в ЕС".

Согласно недавней оценке, текущая система регистрации легальных мигрантов "ненадежна", к тому же, ЕС "не может систематически, легко и надежно сообщать и идентифицировать тех, кто превышает срок пребывания, что ведет к отсутствию достоверной информации о нелегальной миграции". В своем прогнозе Комиссия предполагает, что один из 1000 человек превышает допустимый срок более чем на семь дней.

Германия и Франция потребовали включить в соглашение с Турцией "поправку", которая позволит приостановить безвизовый режим, если большое количество турок будут им злоупотреблять и не вернутся домой. В Германии и без того проживает много турецких граждан.

Тем не менее, ЕС признает, что на данный момент не может предоставить точных данных о том, "есть ли проблема с определенными национальностями, которые превышают сроки", и поэтому не ясно, как можно имплементировать такую "поправку".

По мнению Тимоти Киркхоупа, бывшего министра иммиграции и члена Консервативной партии, должный контроль на въезде и выезде должен быть установлен еще до того, как соглашение с Турцией вступит в силу.

"Крайне важно привести в порядок эту систему. Пока нет системы, способной регистрировать въезд и выезд, не будет и никакой разумной миграционной системы.

"Очень умно говорить, что это всего лишь 90 дней. Но как, черт возьми, вы узнаете, что это действительно 90 дней, и как после этих 90 дней вы собираетесь их искать и высылать?"

Регистрация на выезде была введена на британской границе в прошлом году, после отмены в 1990-е годы.

Европейская комиссия поспешно утвердила соглашение с Турцией, несмотря на опасения о том, что реформы в области прав человека и требования об изменении паспортов не были реализованы. Анкара предупредила, что, если в июне ей не предоставят безвизовый режим, то она расторгнет сделку о депортации мигрантов, что повлечет за собой возвращение хаоса на Эгейском море.