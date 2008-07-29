Ленин лидирует в рейтинге проекта "Имя России"

В рейтинге главных исторических героев России лидирует Владимир Ленин. В опросе россиян в рамках проекта "Имя России. Исторический выбор - 2008" он опередил Юрия Гагарина и Иосифа Сталина. Причем разрыв между коммунистическими лидерами составил почти 60 тысяч голосов: у Сталина, который находится на третьей позиции, почти 700 тысяч голосов, у Ленина - порядка 760 тысяч.

Сталина, который долгое время находился на первой строчке списка, опередил также Юрий Гагарин, за него на данный момент подано почти 720 тысяч голосов, и он находится на втором месте, сообщает официальный сайт проекта , который проводит телеканал "Россия" совместно с фондом "Общественное мнение".

Николай II, который две недели назад возглавлял список, теперь находится на седьмом месте, за него подано почти 450 тысяч голосов. Четвертым в списке лидеров стал Никита Хрущев, набрав 641 тысячу голосов. Замыкает пятерку поэт, композитор и актер Владимир Высоцкий. Александра Невского - 551 тысяча голосов - россияне поставили на шестое место в списке.

Кроме того, в число 12-ти персон, которые останутся в опроснике в сентябре (пока в рейтинге 50 исторических личностей), также входят: маршал Советского Союза Георгий Жуков, император Петр I, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский и конструктор в области ракетостроения и космонавтики Сергей Королев. Замыкает список из 12-ти "первых" поэт Александр Пушкин.

Всего, как сообщает сайт проекта, подано более 6,5 миллионов голосов. Главный исторический герой России станет известен в конце года.

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