В столице Кении при обрушении шестиэтажного здания погибли 7 человек

По данным полиции, как минимум 121 человека удалось извлечь из-под обломков, передает Би-би-си. По словам спасателей, под обломками могут находится еще несколько десятков человек, но точное число их не известно.

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Авария, как предполагается, произошла из-за продолжающихся ливневых дождей, приведших к наводнению и оползням.

Представители Красного Креста уже высказали критику в адрес властей за нескоординированные действия в ходе спасательных работ.

Рухнувшее здание находилось в одном из пригородов Найроби, где проживает в основном бедное население.

Недавно проведенная проверка показала, что больше половины зданий в Найроби построены с нарушением принятых стандартов.