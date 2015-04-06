Авиация Кении сбросила бомбы на лагерь сомалийских боевиков, ответственных за теракт в университете

Найроби таким образом мстит за кровавую казнь в кампусе университета города Гарриса на северо-востоке страны, в которой погибло около 150 человек, передает Новое время со ссылкой на Reuters.

Авиация сбросила бомбы на лагери боевиков в Гондодове и Измаиле в сомалийской провинции Гедо, которая граничит с Кенией.

"Мы целились по этим двум областям, потому что, по нашей информации, эти ребята [Аш-Шабаб] ходят отсюда в атаки на Кению", - сообщил агентству источник.

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Ранее выяснилось, что один из убийц был сыном высокопоставленного чиновника.

2 апреля вооруженные люди ворвались в университет в Гариссе, захватили в заложники находившихся там студентов и расстреливали тех, кто не мог процитировать Коран.

Ответственность за теракт взяла на себя сомалийская группировка Аш-Шабаб, связанная с Аль-Каидой. В Гариссе, Мандере и двух других регионах на границе с Сомали введен комендантский час, усилены меры безопасности. В полиции остерегаются повторных терактов во время пасхальных праздников.

Ранее УНИАН сообщал, что сомалийские боевики угрожают новыми нападениями в Кении.