Австрия не будет предоставлять убежище беженцам в случае объявления "чрезвычайного положения"

Согласно нововведениям, в случае объявления Австрией "чрезвычайного положения" беженцы не смогут претендовать на получение убежища, передает Deutsche Welle.

В исключительном порядке будут приниматься только заявления об убежище от беженцев, которые имеют родственников в Австрии, дети без отцов и матери с малыми детьми. Все остальные категории беженцев будут высланы в соседние страны.

"Чрезвычайное положение" австрийская власть определила как наличие угрозы общественному порядку и внутренней безопасности. "Чрезвычайное положение может объявляться сроком на шесть месяцев, но затем его могут продлить до двух лет.

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Нововведение уже раскритиковали в ООН, Институте прав человека Людвига Больцманна и на католической епископской конференции. Лидер оппозиционной австрийской партии Зеленых Эва Главишниг заявила, что нововведение "полностью подрывает право на убежище".

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка оправдал изменения в законодательство, сказав, что они "ориентируют верхнюю границу (приема беженцев - Ред.) на австриек и австрийцев".

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