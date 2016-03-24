Что должна предпринять Европа после Брюсселя - The New York Times

Об этом говорится в редакционной статье "Шаги, которые должна предпринять Европа после Брюсселя", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Известно, что Абдеслам был в международном розыске с ноября. Он скрывался в Моленбеке, районе Брюсселя, где вырос, и легко ускользал от властей. Раздробленную полицию и спецслужбы города раздирают языковые противоречия; их необходимо срочно реформировать.

Помимо очевидной необходимости в улучшении работы полиции в Бельгии, Европейский Союз должен немедленно усилить меры безопасности в аэропортах, на вокзалах, а также в городском метро и на междугородних железнодорожных системах. Во вторник министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв объявил, что Франция отправляет 1600 полицейских для охраны пограничных пунктов и транспортных узлов. Германия объявила, что также усилит охрану на границе с Бельгией.

Бельгия и Франция активизировали усилия по борьбе с терроризмом. Но часто эти усилия терпят крах из-за межведомственного соперничества по юридическим, практическим или территориальным причинам. ЕС еще не удалось в полной мере осуществить принятую Европейской комиссией в апреле прошлого года европейскую программу безопасности, которая предназначена для улучшения сотрудничества европейских стран в сфере борьбы с терроризмом. Программа также должна объявить незаконными, например, например, поездки за границу в террористических целях.

И даже более жесткие меры не сработают, пока не будет уделено должное внимание причинам, по которым многие молодые европейские граждане из числа иммигрантов примыкают ко взявшему на себя ответственность за теракты в Париже и Брюсселе "Исламскому государству". Досье на террористов, собранное после нападений, показывает, что это молодые люди, родившиеся в Европе, которые выросли в бедных районах с большинством мусульман-иммигрантов, совершали мелкие преступления и торговали наркотиками, прежде чем перешли к терроризму.

В этих районах, полицию, как правило, рассматривают как угрозу, что лишь усложняет поимку таких террористов, как Абдеслам. Постоянный раздел по этническому признаку со стороны полиции и агрессивные налеты на мусульманские дома и предприятия, которые происходили во Франции и Бельгии с ноября, еще больше отдалили эти общины.

Но эти общины также играют ключевую роль в победе над террористами. Абдельхамид Абаауд, идейный вдохновитель нападений в Париже, был найден в съемной квартире в пригороде Парижа после того, как друг его кузена встретил его и сообщил французской полиции. Примерно так же, согласно французской газете "Le Monde", был задержан Абдеслам. Он позвонил другу с просьбой помочь найти убежище, а друг вызвал полицию.

Молодая женщина, которая выдала Абаауда, сказала, что в результате потеряла свой дом и работу, и получает скудную поддержку со стороны французских властей. Национальные программы защиты свидетелей в Европе, где они действительно существуют, делают очень мало для защиты свидетелей и их семей, что не способствует сотрудничеству с правоохранительными органами.

Европа должна принять срочные меры для защиты граждан, но, чтобы победить терроризм, необходимо построить доверительные отношения с большинством мусульманских граждан Европы, которые, как сказала в среду министр внутренних дел Великобритании, Тереза Мэй, "так же, как остальные обеспокоены" угрозой терроризма.