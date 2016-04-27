ЕС теряет поддержку северных стран - Die Presse

Об этом сообщает Андрэ Анвар в статье "ЕС теряет поддержку северных стран", опубликованной Die Presse.

Предстоящий референдум по вопросу о возможном выходе Великобритании из Европейского союза повлиял также и на северные страны ЕС – Швецию и Данию. За последние полгода уровень одобрения членства в ЕС среди населения Швеции стремительно упал.

Большой опрос шведского телеканала SVT показал, что в настоящее время только 39% шведов считают, что оставаться членом ЕС – это "хорошая идея". Это на 20 процентов меньше, чем осенью. Тогда в пользу членства в ЕС высказались 59 процентов. Тем временем больше, чем пятая часть населения считает это "плохой идеей". Остальные не определились.

Если бы сейчас в Швеции проходил референдум по вопросу членства в ЕС, то 44% проголосовали бы за то, чтобы остаться в союзе, а 32% были бы против. Если 23 июня Великобритания проголосует за выход из ЕС, то на собственном референдуме 36 процентов шведов проголосуют также, а 32% - против. Тем не менее, как показывает опрос, и в этом случае 32% избирателей не определились с выбором.

Важная причина – беженцы

Эксперты полагают, что изменение мнения связано с миграционным кризисом, во время которого ЕС не смог выступить, как солидарное общество. Швеция еще до Германии приняла большое количество беженцев, в то время, как другие страны ЕС просто забаррикадировались. Такие действия неоднократно критиковали политические лидеры страны. "Граждане слушают своих представителей, и в Швеции они часто критикуют политику ЕС в отношении беженцев", - считает политолог Йоран фон Сюдов из Шведского института по изучению проблем европейской политики.

"Данные показывают, что неопределенность населения в отношении ЕС значительно возросла, но большинство людей не выступают за выход из союза. По крайней мере, пока", говорит фон Сюдов.

Поэтому выход Швеции из ЕС кажется маловероятным, но в долгосрочной перспективе такой вариант нельзя полностью исключать. Почти все партии в шведском парламенте твердо поддерживают ЕС. Но так было и во время референдума о введении евро в 2003 году, и тогда народ проголосовал за сохранение кроны.

"В случае выхода Великобритании из ЕС, Швеция, а также Дания, потеряют единственного большого союзника, который также хотел сохранить свою собственную валюту и проводил похожую политику в отношении ЕС", - анализирует Йоран фон Сюдов.

Швеция – маленькая страна ЕС с населением десять миллионов. Но в вопросах денежно-кредитной, сельскохозяйственной политики, принятия бюджета ЕС, политики внутреннего рынка и свободной торговли она часто принимает такие же решения, как сильные британцы. То же самое относится и к 5,7 млн жителей еще более маленькой Дании. Это доказывает отчет НПО "Vote Watch Europe". Во время всех голосований по вопросам европейской политики Швеция и Дания в 89% или 88% случаев выбирали те же варианты, что и британцы.

Дискуссии в Дании

Правая популистская Датская народная партия (DF) укрепила свое и без того скептическое отношение к ЕС. Хотя до сих пор DF выступала за членство Дании в ЕС. Но через два месяца британское "нет" может положить этому конец.

"Тогда мы должны будем рассмотреть вопрос о том, следует ли Дании оставаться в ЕС. Если выходит страна, с которой мы вступали в ЕС, то мы также должны задуматься о своей позиции", - отметил депутат Европарламента от DF Кеннет Кристенсен Бёрт. Однако остальные партии по-прежнему выступают за членство в ЕС.