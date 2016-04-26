В Ереване произошел взрыв в автобусе, есть погибший

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МЧС страны.

В результате инцидента ранения получили шесть человек.

Причины взрыва пока неизвестны. Инцидент произошел около 10 часов вечера по местному времени.

Как передает Радио Азатутюн, начальник полиции Армении Владимир Гаспарян в беседе с работающими на месте происшествия журналистами заявил, что автобус работал на дизельном топливе, следовательно, произошедшее не могло быть следствием взрыва газового баллона.

«Взрыв был не осколочным, а волнообразным», - сказал глава полиции.

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Он добавил, что взрыв произошел на правой стороне автобуса у второго сидения.

Гаспарян также отказался комментировать слухи о возможном теракте, отметив, что в данный момент невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить это.