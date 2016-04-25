Парламентские выборы в Сербии: сторонники вступления в ЕС объявили о победе

Об этом сообщает "Европейкая правда" со ссылкой на Reuters.

Экзит-поллы, опубликованные после выборов, засвидетельствовали, что Прогрессивная консервативная партия Вучича получила больше половины голосов избирателей. "Граждане Сербии снова сделали нам честь и предоставили право возглавить правительство", - сказал Вучич.

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Вучич пошел на выборы на два года раньше, сказав, что он хочет получить новый мандат от избирателей на переговорах о вступлении в Европейский Союз, что повлечет за собой потенциально болезненную экономическую перестройку.

Второе место заняли социалисты, а третье - ультранационалисты из Радикальной партии Воислава Шешеля, который может вернуться в парламент после опровержения обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечества в Международном трибунале по бывшей Югославии.

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Радикальная партия выступает против членства Сербии в ЕС и углубление отношений с Россией.

Борьбу за 250 мест в сербском парламенте вели 20 партий и коалиций. Кроме парламентских выборов в Сербии проходило голосование в местные органы власти, а также выборы в автономном крае Воеводина, у которого есть собственный парламент и органы самоуправления.

Голосование прошло и в сербских районах Косово, албанские власти которого в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Конституция Косово допускает двойное гражданство для сербской общины. На предыдущих сербских выборах, правительство в Приштине не позволило избирательной комиссии Сербии организовать голосование в Косово. Но Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе договорилась, чтобы Приштина позволила комиссии собрать голоса косовских сербов.