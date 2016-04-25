Правящая партия Сербии лидирует на парламентских выборах - экзит-поллы

Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, передает Радио Свобода.

Партия Вучича, которая выступает за ускоренную интеграцию Сербии в ЕС при сохранении партнерских отношений с Россией, набрала около 56% голосов, как засвидетельствовал согласно опросам после закрытия участков Центр за свободные выборы и демократию Cesid.

«Я практически уверен, что мы будем продвигаться нашим евроинтеграционным процессом, и мы должны ускорить процесс присоединения к ЕС, и, конечно, сохранять наши традиционные связи с друзьями на востоке», – сказал Вучич.

После голосования он написал в Twitter: «Мы боролись честно, ожидаю, что Сербия выбрала будущее».

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Второе место заняла левая Социалистическая партия, входящая в нынешнюю правящую коалицию – у нее более 10%. Третьей в парламент возвращается оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля, который недавно был освобожден Международным трибуналом по бывшей Югославии от обвинений в военных преступлениях во время конфликтов на Балканах в 90-х годах. Эта партия, которая требует прекратить переговоры с Евросоюзом и переориентироваться на Россию, набрала более 7%.

Шешель заявил сегодня, что мог бы вступить в коалицию с партией Вучича в случае ее отказа от европейского пути.

Вучич, бывший союзник Шешеля, сразу после голосования в белградском пригороде сказал, что «не собирается идти на любые компромиссы» с правыми партиями.

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Сформированная покойным Слободаном Милошевичем и возглавляемая министром иностранных дел Ивицей Дачичем Социалистическая партия, по прогнозам, получит 11,3% голосов. Ныне социалисты контролируют 25 мест, что делает их второй по величине партию в парламенте.

Еще несколько партий балансируют на пятипроцентной границе, преодоление которой может предоставить им места в сербском парламенте.

За два часа до закрытия участков на выборах в парламент Сербии проголосовали 47,7% избирателей, однако в ЦИК надеются, что явка по итогам голосования превысит 53%.

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Борьбу за 250 мест в сербском парламенте вели 20 партий и коалиций. Кроме парламентских выборов в Сербии проходило голосование в местные органы власти, а также выборы в автономном крае Воеводина, у которого есть собственный парламент и органы самоуправления.

Голосование прошло и в сербских районах Косово, албанские власти которого в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Конституция Косово допускает двойное гражданство для сербской общины. На предыдущих сербских выборах, правительство в Приштине не позволило избирательной комиссии Сербии организовать голосование в Косово. Но Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе договорилась, чтобы Приштина позволила комиссии собрать голоса косовских сербов.