Великобритания заявила о возможной отправке войск в Ливию

Великобритания может направить свои войска в Ливию для борьбы с террористами группировки "Исламское государство", сообщает Slon.ru со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда.

"Нет смысла что-либо исключать, потому что никогда не знаешь, как будут развиваться события. Но если когда-либо станет вопрос военного участия Британии в любом виде – на земле, в воде или в воздухе – он будет рассматриваться Палатой общин", – сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

Хаммонд объяснил намерение тем, что в будущем ИГИЛ может превратить Ливию плацдарм для совершения террористических атак на Европу или на корабли в море.

Ранее президент США Барак Обама назвал военную операцию в Ливии своей главной ошибкой за годы нахождения на посту.

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С 2014 года в Ливии продолжается внутренний конфликт между сторонниками международно признанной Палаты представителей и происламского Всеобщего национального конгресса, который привел к фактическому разделению страны на две части. Ряд регионов Ливии контролирует ИГИЛ.