Очередное землетрясение у берегов Эквадора: сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 5,8

Подземные толчки были зафиксированы в 20:24 по местному времени (4:24 по Киеву), сообщает РБК.

Эпицентр землетрясение находился в 24 километрах к западу от города Муисне. Очаг землетрясения располагался на глубине 30 км.

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Информации о возможных жертвах землетрясения и о пострадавших не поступало. Об угрозе цунами не сообщалось.

Как сообщал УНИАН, не менее 570 человек стали жертвами самого мощного с 1979 года землетрясения в Эквадоре.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре вечером 16 апреля в районе города Педерналес в северо-западной провинции Манаби. Нанесенный стране ущерб пока оценивается примерно в 3 млрд. долл. Согласно прогнозам властей, восстановление страны займет несколько лет.