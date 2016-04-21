В Эквадоре число жертв землетрясения возросло до 570 человек

Об этом сообщила генеральная прокуратура южноамериканского государства, передает ТАСС.

К настоящему времени опознаны и переданы родственникам тела 526 погибших. Известно, что при ударе стихии пострадали более 5 тысяч человек.

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Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре вечером 16 апреля в районе города Педерналес в северо-западной провинции Манаби. Нанесенный стране ущерб пока оценивается примерно в 3 млрд. долл. Согласно прогнозам властей, восстановление страны займет несколько лет.