В Эквадоре число жертв землетрясения возросло до 570 человек
10:49, 21 апреля 2016Мир
185 0
Не менее 570 человек стали жертвами самого мощного с 1979 года землетрясения в Эквадоре.
REUTERS
Об этом сообщила генеральная прокуратура южноамериканского государства, передает ТАСС.
К настоящему времени опознаны и переданы родственникам тела 526 погибших. Известно, что при ударе стихии пострадали более 5 тысяч человек.
Читайте такжеВ Эквадоре вводят налог для богачей для восстановления страны после землетрясения
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре вечером 16 апреля в районе города Педерналес в северо-западной провинции Манаби. Нанесенный стране ущерб пока оценивается примерно в 3 млрд. долл. Согласно прогнозам властей, восстановление страны займет несколько лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter