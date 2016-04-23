США признали гибель 20 мирных жителей после авиаударов в Сирии и Ираке

Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США, передает ABC.

В частности, за период с 10 сентября 2015 года по 2 февраля 2016 года было совершено девять атак. За это время 11 человек получили ранения.

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"Шесть ударов были нанесены в Сирии и три в Ираке. В ходе операций применялись как беспилотники, так и пилотируемые самолеты. Во всех случаях гибель или ранения мирных жителей были признаны непреднамеренным результатом атак по законным целям. К гибели наибольшего числа людей привел авиаудар 5 октября 2015 года по позициям "Исламского государства" в Ираке — тогда были убиты восемь мирных жителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Сирии в результате пяти ударов в районе трех городов, уничтожено три тактические подразделения боевиков.